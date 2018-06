Estudantes vão às ruas contra insegurança em faculdade Estudantes da Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP) fizeram protesto no centro do Recife, na tarde de quarta-feira, com carro de som, para reclamar pela insegurança no campus. Na tarde de terça, dois homens armados entraram na cantina da faculdade, localizada no município metropolitano de Camaragibe, e levaram celulares e dinheiro de estudantes e professores. Foi o primeiro assalto a mão armada ocorrido no estabelecimento que nos últimos 15 dias havia sido alvo de duas depredações. Eles entraram em greve no mesmo dia e só retornam às aulas na segunda-feira. O campus tem 2,5 hectares e é guardado por dois policiais militares. Embora estadual - integra a Universidade de Pernambuco (UPE) - o governo do Estado não banca as contas de água, energia e telefone, que são pagas através de uma taxa mensal de R$ 109,00 cobrada aos alunos. Segundo a direção da faculdade, o dinheiro das taxas poderia ser utilizado para melhorar o sistema de segurança do campus se o governo assumisse o custeio do estabelecimento. Pela manhã, cerca de 50 porteiros de condomínios do Recife fizeram passeata no bairro de Boa Viagem, zona sul da cidade, vestidos de preto, e entregaram um manifesto no Sindicato da Habitação, reivindicando o direito a uso de armas e pedindo mais equipamentos de segurança nas portarias dos prédios. No último domingo dois porteiros de um centro empresarial foram brutalmente assassinados no bairro da Ilha do Leite, área central. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios, Rinaldo Lima, disse que a classe quer que todos os prédios tenham circuito interno de televisão e que os porteiros tenham cursos de defesa pessoal e segurança preventiva, além de poderem usar arma - do condomínio - em prédios comerciais não localizados em área residencial.