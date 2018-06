'Eu assegurarei no País a estabilidade', diz presidente eleita Dilma Rousseff (PT), presidente eleita, reafirmou ontem, em entrevista ao Jornal do SBT, que vai "manter os pilares da sustentabilidade macroeconômica". Para isso, ela defendeu o tripé controle da inflação, câmbio flutuante e controle do gasto público em sua gestão.