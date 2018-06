Eu vim de lá Os belos itens de arte popular à venda na Arunã, no Eldorado, são trazidos de Minas, Pernambuco, Mato Grosso e Paraná. Selecionados em viagens feitas pela proprietária, os objetos decorativos vão de singelas caixinhas feitas de casca de laranja, que vêm do Espírito Santo, aos grandes painéis coloridos de Olinda. Outras peças de destaque do acervo são o bumba-meu-boi em cerâmica (R$ 550), o porco-espinho de madeira (R$ 550) e o sinaleiro dos ventos (R$ 75), além de santos e relicários mineiros. Eldorado. 3813-3073.