EUA entregam acusado de homicídio à polícia Preso em abril passado em Massachusetts (EUA) por agentes da polícia de imigração americana, o brasileiro Marcelo Eterno dos Santos, de 29 anos, foi entregue à Polícia Federal do Rio no sábado, no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão). Santos responde a processo em Goiânia, onde foi acusado em 1999 de homicídio junto com Kleyton Gomes Xavier.