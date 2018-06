EUA enviam tecnologia para achar caixa preta de Voo 447

Uma equipe americana deve chegar ao Brasil nesta segunda-feira, 8, com aparatos de detecção de sinais submarinos para ajudar nas buscas pela caixa preta do Airbus da Air France, que desapareceu na noite de domingo, 31. Enquanto isso, equipes da Marinha e da Aeronáutica brasileiras continuam os trabalhos de buscas às vítimas. Até o momento, 16 corpos foram resgatados por barcos do País e da França e devem chegar em Fernando de Noronha nesta terça-feira, 8.

As buscas estão concentradas em um raio de 220 quilômetros traçado a partir do ponto onde se acredita que o avião caiu, situado a aproximadamente 740 quilômetros do arquipélago brasileiro de Fernando de Noronha, a 1.296 quilômetros de Recife. A operação conta com seis navios, sendo um francês, e 14 aeronaves, entre aviões e helicópteros, duas delas francesas.

O capitão de fragata Giucemar Tabosa, do Centro de Comunicação da Marinha, afirmou que há uma área de instabilidade no local das buscas na manhã desta segunda-feira, mas isto não atrapalha o trabalho das equipes de resgate. Segundo ele, as ações se concentram nos pontos onde foram localizados os corpos, e, além disso, a aeronave R-99 realiza varreduras para identificar novos focos de destroços.