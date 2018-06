EUA querem agilizar entrada de brasileiros

Os brasileiros em viagem aos EUA poderão ter a passagem pela imigração e a entrada no país agilizada. A diplomacia norte-americana anunciou hoje que pretende implementar o programa Global Entry no Brasil.

O projeto, que depende da aprovação do governo brasileiro, permite que viajantes evitem a fila de controle de passaporte da área de imigração dos aeroportos norte-americanos. Para isso, os viajantes precisam ter uma espécie de autorização prévia.

Para participar do Global Entry, os candidatos devem fazer um cadastro, no endereço https://goes-app.cbp.dhs.gov/main/goes, que custa US$ 100 e serem pré-aprovados. Depois, passam por entrevista.

Quem for aprovado pelo programa, ao chegar nos EUA, poderá passar por um quiosque automatizado para apresentar documentos e checar digitais. O quiosque, antes da área de imigração, imprime um recibo que libera a entrada e o recolhimento da bagagem.

Hoje o programa Global Entry está disponível apenas aos próprios norte-americanos, aos holandeses e aos mexicanos.

A iniciativa vem na esteira de uma série de medidas tomadas pelos EUA para facilitar a entrada de brasileiros no país.

Crescimento. Segundo o Consulado norte-americano no Brasil, houve um crescimento de 51% no processamento de vistos de brasileiros em 2011 em relação ao ano anterior - cerca de 1 milhão de documentos foram processados e 95% aprovados.

Com as medidas que facilitam a entrada de brasileiros nos Estados Unidos, a expectativa do Departamento de Estado norte-americano é a de que, em 2016, cerca de 3,3 milhões de brasileiros viajem ao país. Em 2011, esse número foi de 1,5 milhão.