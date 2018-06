EUA suspendem buscas de barcos às caixas-pretas do voo 447

Dois barcos norte-americanos suspenderam nesta sexta-feira, 10, os trabalhos de buscas às caixas-pretas do voo 447 da Air France. O Airbus caiu no Oceano Atlântico na madrugada do dia 31 de maio, causando a morte de 228 pessoas. Apesar dos barcos norte-americanos terem suspendido as buscas, um submarino nuclear francês continua procurando sinais das caixas-pretas.

