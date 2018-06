Eurocopter se prepara para pedido de 1 bi de euros do Brasil A fabricante de helicópteros Eurocopter se prepara para receber uma encomenda do Brasil no setor militar, com valor de pelo menos 1 bilhão de euros (1,6 bilhão de dólares). A empresa já anunciou nesta segunda-feira o pedido de 23 helicópteros feito pelo governo polonês. O ministro da Defesa francês, Herve Morin, visita o Brasil em meio à expectativa sobre uma encomenda de pelo menos 50 helicópteros militares Cougar, que poderia ser anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda nesta segunda-feira, disse uma fonte que preferiu não se identificar. O ministro da Defesa do Brasil, Nelson Jobim, disse em março que iria assinar até julho um acordo com a França para fabricar 50 helicópteros militares como parte de uma aliança estratégica mais ampla na área de defesa. O diário financeiro Les Echos publicou na França que o pedido poderia chegar a 60 helicópteros Super Cougar, no valor de 1,2 bilhão de euros. (Reportagem de Tim Hepher)