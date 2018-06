Europeus enaltecem competência administrativa

Em nota oficial, o presidente da Comissão Europeia, o português José Manuel Durão Barroso, cumprimentou o Brasil por sua escolha, que teria "significado histórico". Dois outros compatriotas de Barroso, o presidente de Portugal, Cavaco Silva, e o primeiro-ministro, José Sócrates, também parabenizaram a brasileira. Cavaco Silva se disse confiante de que no governo de Dilma será possível aprofundar a relação estratégica entre os dois países. Na Espanha, o presidente de governo, José Luis Rodríguez Zapatero, já havia felicitado Dilma na noite de sua vitória.

Na França, depois do presidente Nicolas Sarkozy e do ministro das Relações Exteriores, Bernard Kouchner, "tenores" do Partido Socialista (PS) vieram a público elogiar Dilma. "A companheira de Lula encarna a esquerda que funciona, ao mesmo tempo responsável e moderna", disse Martine Aubry, secretária-geral do partido. Já o prefeito de Paris, Bertrand Delanoë, reforçou "a grande obra de Lula a serviço do progresso e da melhor divisão de riquezas" e desejou sorte ao Brasil.