Evento contra drogas reúne 800 crianças Cerca de 800 crianças da 4.ª série do ensino fundamental participam hoje do evento do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, organizado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. A festa, que começa hoje às 8 horas, no Ginásio de Esportes do Sport Club Corinthians Paulista, marca a formatura dos estudantes que participaram do curso de prevenção às drogas, promovido por policiais militares.