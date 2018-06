Evento deve ter 4 mil participantes Como nos tempos em que abrigava o Fórum Social Mundial, Porto Alegre será sede esta semana de um novo debate internacional, a Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento de Cidades - Inovação Democrática e Transformação Social para Cidades Inclusivas do Século 21. O evento deve levar 4 mil visitantes de todos os continentes à capital gaúcha entre amanhã e sábado. São prefeitos, administradores, lideranças comunitárias, empresários, acadêmicos e parlamentares, que discutirão o papel das cidades como estimulantes do desenvolvimento e conhecerão as experiências inovadoras em gestão municipal. A prefeitura de Porto Alegre lançou a idéia da conferência de cidades em 2006 e logo ganhou apoio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Também participam como promotores do evento a prefeitura de Roma, o Ministério das Cidades, o governo do Rio Grande do Sul e a Confederação Nacional de Municípios. Entre centenas de exemplos de cidades, estarão os de Bogotá, Bangalore e Porto Alegre. A capital colombiana orgulha-se de ter reduzido a taxa de homicídios e acidentes de trânsito fatais com ações educativas e intervenções públicas, como expansão do saneamento básico e urbanização de favelas. O ex-prefeito Antanas Mockus (de 1991 a 1993 e de 2001 a 2003) será um dos palestrantes.