Evento no Rio defende a liberdade de imprensa

A liberdade de expressão e ameaças à atividade da imprensa na América Latina serão temas de seminário hoje no Clube Militar. Serão debatidos os limites propostos por projetos de controle dos meios de comunicação e seus possíveis efeitos para a sociedade.

O evento terá a participação dos jornalistas Merval Pereira (O Globo e Globo News) e Reinaldo Azevedo (Veja), além do diretor de assuntos legais da Abert, Rodolfo Machado Moura.

"No momento, à exceção de casos de censura como o sofrido pelo Estado, a imprensa tem liberdade para publicar informações, mas temos certo temor em relação ao futuro, diante de investidas observadas para controle da mídia", afirma o general da reserva José de Oliveira Sousa, diretor do departamento cultural do Clube Militar.