Evento para 800 mil começa na 5ª A 52.ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos começará na quinta-feira e os organizadores esperam atrair pelo menos 800 mil visitantes nos dez dias de evento. O clube Os Independentes investiu R$ 18 milhões e espera faturar R$ 20 milhões. Rodeios (com premiação total de R$ 1 milhão), shows musicais (mais de 80), desfile de moda, feira comercial e um espaço voltado apenas a crianças são as principais atrações do maior evento do gênero na América Latina. "Fizemos uma programação de shows para todos os estilos e espero que essa festa seja a melhor de todas", afirma o presidente de Os Independentes, Marcos Abud. A festa terá ainda cobertura de duas redes de televisão: Globo e Bandeirantes. O evento, na verdade, já começou, diz Abud. A Cavalgada do Centenário, em homenagem aos 100 anos do arquiteto Oscar Niemeyer, que projetou o Estádio de Rodeios do Parque do Peão, está em andamento desde o dia 28. Com 16 cavalos, deverá percorrer cerca de 800 quilômetros, de Juiz de Fora até Barretos. Alguns estilistas renomados, como Alexandre Herchcovitch, Adriana Barra, Carlos Tufvesson e Clô Orozco, entre outros, estarão mostrando suas criações (vida no campo e raízes do interior) na noite "Somos Todos Iguais", na sexta-feira (17). "Será uma mini Fashion Week", fala Abud. A Festa do Peão não é mais um evento apenas com músicas countries ou sertanejas. Com os anos, virou palco para todos os gêneros. Os shows serão no Estádio de Rodeios, Berrantão (galpão) e nos palcos Memorial e Tom Maior (esse para artistas iniciantes). As atrações previstas para este ano para o Estádio são: Zé Ramalho e Inimigos da HP (dia 16); Asa de Águia e Jammil e Uma Noites (dia 17); Edson & Hudson, Chiclete com Banana e O Rappa (dia 18); Cláudia Albuquerque, Leonardo, Milionário & José Rico, entre outros. O rodeio, que originou toda a festa, terá destaque, mas sem favoritos. "Aqui só dá zebra", sorri Abud. Em Barretos, geralmente os peões famosos não conseguem vencer, aparecendo revelações. A prova em touros, a mais badalada, terá 52 peões, de nove países além do Brasil, como Estados Unidos, Canadá e Cuba. Os ingressos dos rodeios e shows variam de R$ 10 a R$ 60 (dependendo da atração do dia) e o estacionamento fica entre R$ 10 e R$ 15.