Eventos marcam Dia Nacional do Câncer em São Paulo Dois eventos neste fim de semana, em São Paulo, marcam o Dia Nacional do Câncer. Neste sábado, a Sociedade Brasileira de Dermatologia realiza mutirão para diagnóstico do câncer da pele. Médicos vão examinar pessoas interessadas em vários locais. No domingo, no Parque do Ibirapuera, serão realizadas entre 9 e 12 horas de atividades para prevenir a doença. A população receberá orientação sobre quais os procedimentos de rotina que devem ser adotados. A Secretaria Municipal de Saúde oferecerá serviço para realização de testes de PSA nos homens interessados. Informações: 0800-701-7323.