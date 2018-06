Evolução do homem arranca aplausos no desfile da Vila Isabel A comissão de frente da Unidos de Vila Isabel, sexta colocada no carnaval carioca de 2007 e primeira a passar no desfile das campeãs, foi a parte mais aplaudida de toda a escola. Eram macacos fazendo acrobacias, dois dos quais entravam no Relógio do Tempo, onde viravam seres humanos. A criadora da coreografia, primeira bailarina do Theatro Municipal, Ana Botafogo, não veio ao desfile, porém: ficou presa na gravação dos últimos capítulos da novela Páginas da Vida. A Vila fez um desfile correto e animado, com todos os passistas cantando o samba Metamorfose. O carro mais aplaudido foi o dos super-heróis. A cantora Kelly Key, que desfilou em carro alegórico, também recebeu muitos aplausos. "Adorei, e ano que vem saio de novo, só que no chão, para experimentar", disse a cantora. A segunda escola da noite, a Viradouro, quinta colocada, já começa a entrar na avenida, ouvindo gritos de "é campeã". O carnavalesco Paulo Barros, muito aplaudido ao entrar no Setor 1, disse que "isso vale tanto, ou mais, que um campeonato. Não tem preço". Na quarta-feira de cinzas, dia da apuração, ele havia dito que, no ano que vem, viria com um desfile convencional, afirmando que o júri não entendera suas inovações. Hoje, mudou de idéia: "Vou inventar mais coisas no ano que vem". Barros disse, ainda, que vai sambar o tempo todo nesta noite.