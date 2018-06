Ex-atleta é morto durante assalto em SP O supervisor de basquete do Palmeiras, José Francisco Fappi, de 47 anos, foi morto por volta das 20 horas de anteontem, próximo do Tênis Clube Paulista, no Paraíso. Dois homens anunciaram o assalto após Fappi estacionar um Corolla. Não se sabe se houve reação. Os bandidos atiraram e levaram o carro. Ninguém foi preso.