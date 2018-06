Ex-BBB tem carteira de habilitação apreendida em blitz da Lei Seca no Rio

O ex-participante do 'Big Brother Brasil 12' (BBB) Rafael Leandro de Oliveira, o Rafa, teve a carteira nacional de habilitação (CNH) apreendida na madrugada desta segunda-feira, 5, durante blitz da Lei Seca na zona sul do Rio. A informação é da Secretaria de Governo do Estado.

O carro que Rafa dirigia foi parado na blitz da Avenida Borges de Medeiros, na Lagoa. O ex-BBB se recusou a fazer o teste do bafômetro e, além de perder a carteira, teve de pagar multa de R$ 957,70 e recebeu 7 pontos. A infração é gravíssima. De acordo com a secretaria, o carro de Rafa foi liberado quando um motorista habilitado se apresentou para conduzir o veículo.

Durante a operação na Lagoa, 129 motoristas foram parados, 21 foram multados e 12 tiveram a CNH apreendida. Durante a blitz, 99 fizeram o teste do bafômetro e 14 sofreram outras sanções administrativas.

Rafael deixou a 12ª edição do BBB na terça-feira passada. No domingo à noite, ele participou do 'Domingão do Faustão', da TV Globo.