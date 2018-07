Ex-Big Brother Allan é internado em estado grave O modelo Allan Marcelo Cavalcante, 26 anos, que participou do programa Big Brother, está internado em estado grave no hospital Miguel Couto, na Gávea (zona sul). Ele estava voltando de uma festa em Búzios (região dos Lagos) quando o carro em que viajava capotou e caiu em uma ribanceira no quilômetro 306 da rodovia Niterói-Manilha, próximo de São Gonçalo (região metropolitana do Rio). Removido de helicóptero para o hospital, ele chegou ao local inconsciente. No acidente, a estudante Ana Telles de Arruda, 21 anos, que estava no banco do carona, morreu. Outros dois ocupantes do Fiat Pálio ficaram feridos: Ana Cláudia dos Santos, cujo estado de saúde é grave, e Guilherme Augusto Montenegro, 22 anos, que recebeu atendimento médico e foi liberado. O modelo deve ser transferido nas próximas horas para o hospital Barra D?Or.