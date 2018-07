Ex-Big Brother Allan está fora de perigo O modelo Allan Marcelo Cavalcante, de 26 anos, que participou do programa Big Brother 3, não corre risco de vida. Ele e outros três amigos sofreram um grave acidente na manhã de hoje, na altura do quilômetro 306, da rodovia Niterói-Manilha (região metropolitana do Rio), quando voltava de uma festa em Búzios, na região dos Lagos. Allan foi submetido a uma série de exames no hospital Miguel Couto e nenhuma lesão grave foi constatada. Depois foi transferido para o hospital Barra D´ Or, na zona oeste, onde está sendo submetido a uma série de exames. No acidente, a estudante Ana Telles de Arruda, 21 anos, que estava no banco do carona, morreu. Outros dois ocupantes do Fiat Palio ficaram feridos: Ana Cláudia dos Santos, cujo estado de saúde é grave, e o motorista Guilherme Augusto Montenegro, 22 anos, que recebeu atendimento médico e foi liberado. A ex- participante do Big Brother 3, Juliana, estava desolada no Hospital Barra D?Or e disse que estava na praia, quando soube do acidente, por uma amiga. " Fiquei em estado de choque", disse.