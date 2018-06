Ex-boxeador Popó é assaltado no carnaval, mas pega ladrão

SALVADOR - Nem mesmo o ex-boxeador, campeão mundial por quatro vezes, Acelino Pópo Freitas passou incólume a ação dos descuidistas - como são chamados na Bahia aqueles que praticam pequenos furtos - no Carnaval de Salvador. Na noite da sexta-feira, 5, ele teve a corrente arrancada do pescoço por um desses ladrões, quando caminhava no meio da multidão, no circuito Barra-Ondina, em companhia da esposa.

O bandido só não esperava pela reação do ex-lutador, que foi imediata. Popó saiu em perseguição, e conseguiu alcançá-lo nas proximidades de um dos camarotes instalados naquele circuito. Solicitada, a Polícia Militar entrou em ação e prendeu o assaltante em flagrante.

O assunto se tornou público nesse domingo, 7, quando o ex-boxeador postou o fato nas redes sociais. “......achou que iria passar barroto, tentou assaltar a pessoa errada, campeão que é campeão tem sempre um último fôlego. E pessoal, a única coisa que eu queria era a minha corrente de volta, não foi preciso eu agredir ninguém”, comentou.