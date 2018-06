Ex-coordenador da Lei Seca no RJ recebe habeas corpus

Solange Spigliatti, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - O ex-subsecretário estadual do governo e ex-coordenador da Lei Seca no Rio, Alexandre Felipe Vieira Mendes, teve o pedido de prisão preventiva, decretado na sexta-feira, 14, revogado neste final de semana, segundo confirmou o Tribunal de Justiça.

Ele atropelou Silvana Braga de Souza e seus dois filhos, de 5 e 2 anos, em Itaipu, Niterói, no último dia 25 de agosto. Na mesma noite, o denunciado atropelou Ermínio Costa Pereira, de 58 anos, que morreu de politraumatismo e traumatismo cranioencefálico.

De acordo com o TJ, o ex-subsecretário estadual conseguiu o habeas corpus no sábado, 15, durante plantão judiciário, através do desembargador Roberto da Távora. O TJ ainda não tem informações sobre quais foram os argumentos acolhidos pelo desembargador.