Ex de Susana Vieira morre de overdose no Rio

O ex-marido da atriz Susana Vieira e ex-policial militar Marcelo Silva, de 38 anos, morreu ontem na garagem do apart-hotel, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, onde morava com a namorada, a estudante Fernanda Cunha, de 24 anos, há um mês. Marcelo morreu por provável overdose de cocaína, após horas de consumo da droga, segundo contou Fernanda à polícia. "A causa foi overdose; vamos apenas aguardar o laudo da necropsia. Não há outra suspeita", disse o delegado-adjunto da 16ª Delegacia de Polícia, Rafael Willis. Fernanda contou que a droga foi vendida a Marcelo por policiais militares fardados na tarde de quarta-feira, no centro do Rio. O delegado disse que enviará um pedido de investigação às delegacias distritais do centro para tentar identificar os PMs. Ela disse à polícia que passou mal por causa do calor e dormiu no carro quando voltava para casa. Ao acordar, viu que ainda estava no centro e que Marcelo estava fora do veículo conversando com os PMs. Ao voltar para o carro, Marcelo contou que comprara cocaína dos policiais e começou a cheirar a droga. Contrariada, ela disse que voltou a dormir e acordou no estacionamento do Motel Shalimar, no Leblon (zona sul), por volta de 15 horas. "Fernanda contou que ao acordar ficou preocupada, porque sabia que ele usaria o entorpecente e resolveu ficar com ele. Mas, como estava passando mal, voltou a dormir no motel", afirmou o delegado. Segundo ele, "não há indícios" de que Fernanda tenha consumido cocaína. Ela não foi submetida a exames toxicológicos. Ao acordar, Fernanda encontrou o namorado na piscina da suíte do motel tendo alucinações. "Ela disse que brigou com ele e jogou um papelote na piscina, mas ele preservou os demais e continuou se drogando. Ele discutia com pessoas imaginárias", revelou Willis. Preocupada com a agressividade do ex-PM, Fernanda pediu para ir para a casa. Apesar de transtornado, Marcelo foi dirigindo por 14 quilômetros, do Leblon até o apart-hotel Transamérica, na Barra da Tijuca. "Ao chegar, por volta das 4 horas, ele surtou e acelerou o carro ao entrar na garagem. Saiu do carro e disse que alguém estava escondido no veículo. Dizia que era perseguido. Correu e gritou por horas. Dois seguranças não conseguiram contê-lo." Fernanda contou que a agonia do namorado durou até que ele disse ter imobilizado seu inimigo imaginário. O delírio foi tão violento que Marcelo feriu a boca e a lataria do carro apresentava várias manchas de sangue. Testemunhas contaram que Marcelo se acalmou e desfaleceu. Fernanda e uma vizinha acharam que ele estava desmaiado e chamaram a mãe de Marcelo, que mora no bairro. Ao chegar, Maria Cléia Silva percebeu que o filho não respirava, foi até o G-Mar da Barra da Tijuca e chamou os bombeiros. Eles tentaram reanimar Marcelo com massagens cardíacas e com aparelhos, mas ele já estava morto. Fernanda deixou a delegacia chorando e não falou com os jornalistas. O pai de Marcelo, o aposentado Eliseu Soares, de 51 anos, admitiu que o filho lutava contra o vício da cocaína desde 2005 e teve duas recaídas, no dia 10 de novembro e no último dia 4. "Meu filho era doente. A fama não fez bem a ele. A vida dele mudou para pior", declarou Soares. Ele disse que o filho ficou deprimido após as críticas da apresentadora Ana Maria Braga no programa do dia 24 de novembro. "Ninguém gosta de ser chamado de lixo ", lamentou Eliseu. O aposentado criticou a atriz Susana Vieira por não ter fornecido à família a certidão de casamento para a liberação do corpo. "Na casa dela, fomos recebidos por seguranças que nos disseram para procurar os advogados." Por meio de sua assessoria, a atriz Susana Vieira divulgou uma nota com apenas uma frase: "Estou muito triste e chocada. Que ele descanse em paz". Ela não quis comentar as críticas do ex-sogro.