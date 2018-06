Ex-deputada assume mandato por 19 dias no Rio Apesar de não ter concorrido nas últimas eleições por achar que as campanhas "são mais profissionais e a maioria das pessoas precisa de alianças muito fortes com o setor econômico", a ex-deputada estadual Jurema Silva Batista (PT) não se constrangeu em assumir como sétima suplente da Assembleia do Rio para um mandato de 19 dias.