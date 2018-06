Ex-deputado é condenado a 21 anos de prisão por abusar de criança no PA

SÃO PAULO - O ex-deputado estadual e médico Luiz Afonso Proença Sefer foi condenado nesta terça-feira, 8, a 21 anos de prisão por abusar sexualmente de uma menina de nove anos. A decisão é da juíza Maria das Graças Alfaia Fonseca, titular da Vara Penal de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém (PA). Na sentença condenatória, a juíza também determinou o pagamento de indenização por dano moral, no valor total de R$ 120 mil.

De acordo com a denúncia feita pelo Ministério Público Estadual (MPE), o ex-deputado "encomendou" em 2005 a menina a duas pessoas alegando que a garota iria ficar na casa dele para fazer companhia a outra criança. Após dois dias, Sefer passou a agredir e a abusar sexualmente da menina, que também era obrigada a ingerir bebida alcoólica. A criança teria sido vítima de violência até os 13 anos. Segundo informações do site do Tribunal de Justiça do Pará (TJ-PA), o filho de Sefer, um adolescente, é acusado de também ter abusado da garota.

No interrogatório feito à juíza da vara especializada, o réu negou a autoria do crime e alegou que a menina foi levada para sua casa para estudar, e que as acusações seriam "uma atitude inconsequente da vítima e uma estratégia desta para não retornar ao município de Mocajuba (onde a garota vivia)". O acusado alegou que vinha planejando mandar de volta a menina porque ela tinha "mau comportamento".