Ex-deputado e diretor da Paraná Florestas morre em acidente de carro

SÃO PAULO - Ex-deputado federal do Paraná, Djalma de Almeida Cesar, de 73 anos, morreu na manhã desta sexta-feira, 1, em um acidente na Rodovia BR-376, na região de Palmeira, no Paraná.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 8h30, na altura do km 549. O veículo saiu da pista, capotou e colidiu com uma árvore. O ex-deputado estava sozinho no veículo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, o ex-deputado federal e estadual Djalma de Almeida Cesar, era pai do secretário Reinaldo de Almeida Cesar Sobrinho e diretor-presidente da Ambiental Paraná Florestas, empresa pública vinculada à Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e Assuntos do Mercosul.

O local de velório e sepultamento serão definidos ao longo desta sexta-feira, de acordo com a secretaria.