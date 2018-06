Ex-diretor de arquivo considera caso 'lamentável' O afastamento do historiador Carlos Fico do projeto Memórias Reveladas foi criticado no meio acadêmico. O historiador e professor emérito da USP Carlos Guilherme Mota expressou "solidariedade neste lamentável episódio". "Considero a situação tanto mais constrangedora quando se observa que os governos estaduais e federal têm à frente personalidades que lutaram ou se manifestaram contra a última ditadura", disse Mota, ex-diretor do Arquivo do Estado de São Paulo. Para ele, o caso revela que o "modelo autocrático-burguês de "República" não foi desmontado."