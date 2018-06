Ex-dirigentes do Incra têm bens bloqueados A Justiça determinou o bloqueio de R$ 296 mil das contas bancárias de cada uma das cinco pessoas denunciadas pelo Ministério Público Federal por improbidade administrativa em Mato Grosso do Sul. Entre eles estão dois ex-dirigentes do Incra no Estado - o ex-superintendente Luiz Carlos Bonelli e seu substituto, Valdir Perius -, além do ex-presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura de MS Geraldo Teixeira de Almeida.