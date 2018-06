Ex-governador admite desgaste político

O ex-governador Blairo Maggi (foto), do PR, admitiu ontem, durante entrevista coletiva, desgaste político por causa do escândalo que envolve a aquisição de 705 máquinas para o Estado. A compra, no valor de R$ 26 milhões, foi feita em 2009. Maggi disse que a situação tirou o brilho de sua saída, em 31 de março, e afirmou ter chorado quando soube da fraude na aquisição das máquinas. O ex-governador garantiu, no entanto, que vai manter sua pré-candidatura ao Senado e que tudo continuará igual. "Voluntariamente não vou desistir, mas tudo depende do cenário político", disse. "O partido pode até querer discutir e repensar para ampliação de uma composição política."