Ex-governador do Ceará é assaltado No mesmo local onde, há 50 dias, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, foi assaltado, no calçadão da Avenida Beira Mar, em Fortaleza, o ex-governador do Ceará (2003-2006) Lúcio Alcântara (PR) também foi roubado, ontem à tarde. Ele foi abordado por dois homens e teve o cordão de ouro levado. Ninguém foi preso.