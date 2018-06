Presidente do PSB do Rio Grande do Norte, a ex-governadora Wilma de Faria (foto) afirmou estar aguardando o retorno do governador Iberê Ferreira (PSB) ? em viagem a São Paulo para tratamento médico ? para definição do vice na chapa governista. Em entrevista à imprensa, Wilma admitiu que o PR pode indicar o nome para a vaga. Não é a primeira vez que ela indica o partido para compor a chapa de Iberê.