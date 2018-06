Ex-jogador de futebol morre afogado em represa no interior do Rio Grande do Sul

SÃO PAULO - O ex-jogador do Sport Club Gaúcho, de Passo Fundo, Graciano dos Santos Neto, de 27 anos, morreu afogado na tarde de sábado na cidade de Ernestina, no noroeste do Rio Grande do Sul. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo do jovem foi encontrado na represa da região.

Segundo informações preliminares, Santos tentava atravessar a barragem a nado quando desapareceu. O corpo dele foi encontrado no início da noite. De acordo com os bombeiros, é comum as pessoas usarem a região conhecida como prainha na represa para banho.