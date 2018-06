Ex-médico Marcelo Caron é condenado a 29 anos de prisão

Foi condenado a mais 29 anos de prisão, em regime fechado, o ex-médico Denísio Marcelo Caron, de 47 anos, acusado de ter provocado as mortes da universitária Graziela Murta de Oliveira e de Adcélia Martins de Souza, funcionária da Terracap, por complicações provocadas por cirurgias de lipoaspiração feitas em 2002.

A defesa de Caron havia tentado, sem sucesso, um habeas-corpus no Supremo Tribunal Federal que cancelaria o julgamento de Caron. O veredicto foi lido às 3h30 desta quarta-feira, 8, na sala do Tribunal do Júri em Taguatinga, no Distrito Federal. A condenação foi para 14 anos e seis meses para cada uma das mortes.

O ex-médico foi ainda condenado a um ano de detenção, em regime aberto, por exercício ilegal da profissão. Ele poderá recorrer da sentença e, enquanto isso, aguardará o resultado em liberdade.