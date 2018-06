Ex-ministra diz que, em 10 anos, miséria acaba no País "Do ponto de vista do projeto que represento, achamos que acabamos com a miséria na próxima década." A afirmação foi feita ontem pela pré-candidata à Presidência da República pelo PT, Dilma Rousseff, em entrevista ao programa Supermanhã, de Geraldo Freire, da Rádio Jornal, a emissora de maior audiência em Pernambuco. Dilma voltou a atacar o "comportamento dúbio da oposição", que ratificou ser comparável a uma "biruta de aeroporto", porque, segundo ela, ora critica, ora elogia e ora volta a criticar programas do governo.