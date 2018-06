Ex-ministra também tem 8 pontos sobre adversário na média

Com os quatro principais institutos finalmente concordando sobre a liderança de Dilma Rousseff (PT), a petista abriu 8 pontos porcentuais sobre José Serra (PSDB) também na média móvel das pesquisas: 41% a 33%.

Marina Silva (PV) tem 9%, na média. Os demais candidatos não pontuaram. O cálculo inclui a mais recente pesquisa divulgada, do Datafolha, e as anteriores, do Ibope e Sensus.

Desde meados de maio a média das pesquisas vem apontando que a curva de Dilma ultrapassara a de Serra, embora a distância entre ambos tenha se mantido dentro da margem de erro até o fim de julho.

Em agosto, a liderança isolada ficou caracterizada. A diferença média em favor da petista passou de 4 para 5 pontos (após o Sensus), foi a 7 pontos (pós-Ibope) e agora chegou a 8. É sinal do crescimento da identificação de Dilma com o presidente Lula por mais eleitores.

Com o início do horário eleitoral na terça-feira, a petista terá quase 50% a mais de exposição diária que seu principal adversário. Dilma está a 3 pontos de uma potencial vitória no 1.º turno.