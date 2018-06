O ex-ministro e ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, assumiu ontem uma cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná pelo PMDB, depois da cassação do mandato do deputado Mauro Moraes (PSDB). Moraes foi eleito pelo PMDB em 2006, mas mudou para o PSDB em 2009. O PMDB entrou na Justiça por infidelidade partidária e, em decisão unânime, o Tribunal Regional Eleitoral cassou o mandato.