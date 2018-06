Ex-modelo amazonense é encontrada morta na Itália

MANAUS - A ex-modelo amazonense Maria de Assis Cybele Johnson, de 50 anos, foi assassinada hoje em Módena, na Itália, supostamente por seu ex-namorado, o contador aposentado Stefano Tassoni, de 61 anos. Ele teria se suicidado em seguida.

Segundo um parente próximo de Maria de Assis, seu corpo deve chegar a Manaus até a sexta-feira para ser velado e enterrado na capital. De acordo com este parente, que não quis se identificar, Tassoni teria ligado para a mãe de Maria, Cibele, para avisar que tinha assassinado sua filha hoje pela manhã.

O contador ainda teria enviado mensagens pelo celular avisando que teria assassinado Cybele para amigos em comum. Um deles avisou à polícia, mas a ex-modelo já foi encontrada morta em sua casa. Tassoni teria se suicidado em sua casa, na Bolonha, a duas horas de Módena.

De acordo com o site do jornal Corriere di Bologna, o contador teria se suicidado com a mesma arma que havia supostamente matado a ex-modelo assim que policiais chegaram a sua casa.

Amigo próximo da ex-modelo, o colunista social de Manaus Pedrinho Aguiar cobriu há um mês a festa dos 50 anos de Maria de Assis, que era conhecida como Cybele Johnson, em Manaus. "Ela estava radiante como sempre. Mas estava magoada com a história do ex-namorado, que era casado. Ela tinha terminado o namoro e queria seguir sua vida, só que ele não aceitava o fim do relacionamento", contou.