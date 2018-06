Ex-modelo Cristina Mortágua é presa após agredir delegada no Rio

SÃO PAULO - A ex-modelo Cristina Mortágua, que teve um filho com o jogador Edmundo, foi presa em flagrante na manhã desta segunda-feira, 7, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, por desacato, resistência e injúria.

Segundo a Polícia Civil, a ex-modelo foi acompanhar seu filho, de 16 anos, à 16ª DP, que queria prestar queixa contra sua mãe por agressão. Durante depoimento à delegada de plantão Daniela Rebello, o jovem mostrou uma sacola cheia de medicamentos, que segundo ele eram diluídos por Cristina e aplicados na veia.

Enquanto ele prestava queixa, Cristina jogou um aparelho celular na cabeça do adolescente e acabou sendo retirada da delegacia. A delegada então acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para tentar acalmar a ex-modelo, que passou a gritar dizendo que não seria atendida e por fim tentou se jogar na frente dos carros que passavam.

A ex-modelo voltou para o interior da delegacia e foi avisada pela delegada que representantes do Conselho Tutelar estavam a caminho. Mais nervosa ainda, Cristina passou a xingar e a agredir os policiais, chegando até a dar uma 'joelhada' no abdômen da delegada.

Ela foi presa em flagrante por desacato, resistência e injúria e se comprometeu a prestar novo depoimento. A fiança estipulada em R$ 3 mil ainda não havia sido paga até por volta das 17 horas.

Histórico. Na década de 1990, a ex-modelo teve um filho com o então atacante do Palmeiras, Edmundo. No início de março de 2010, Cristina Mortágua teve vídeos e fotos circulando pela internet de um ensaio sensual com o próprio filho, Alexandre, então com 15 anos. A polêmica se originou devido ao fato de que ela aparece beijando o filho na boca.