Ex-mulher de Andinho é condenada por tráfico Luciane Bernardino Seixas, ex-mulher de Wanderson Nilton de Paula Lima, o Andinho, foi condenada pela Justiça de Campinas a seis anos de prisão em regime integral fechado por tráfico de entorpecentes. Foram condenados ainda Romildo dos Santos, Isabel Rodrigues, Edna Helena Silva Cairos, Anderson Rodrigo Almeida, Alexandre Luís Dias e Jonas Cardoso Lins a penas entre 4 e 9 anos de detenção. O promotor Fernando Viana disse que o Ministério Público pretende recorrer para que o grupo seja condenado também por associação para fins de tráfico. Luciane foi presa em abril do ano passado, um mês depois da prisão dos outros integrantes do grupo, flagrados com 33 quilos de maconha. Segundo a polícia, a compra da droga foi financiada pela ex-mulher de Andinho.