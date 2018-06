Ex-mulher é acusada pelo assassinato de prefeito no PR

A polícia civil paranaense acredita ter esclarecido o assassinato do prefeito de Rio Branco do Sul (região metropolitana de Curitiba), Adel Rutz (PP), de 36 anos, ocorrido na noite de segunda-feira, 1, quando a vítima chegava em casa.

O total de R$ 25 mil foi o valor combinado para a morte do prefeito. A mandante do crime foi a ex-mulher da vítima, Josiane Portes de Barros, de 31 anos. A informação, divulgada no twitter do governador Roberto Requião, foi confirmada na quinta-feira, 4, pela polícia. Josiane foi presa no início da noite de quarta-feira, 3, em sua residência, após mandado de prisão.

Também foi detido Fábio Faria, que confessou ter disparado os dois primeiros tiros contra o prefeito. A polícia procura agora por Selmo dos Santos, 25, que dirigia uma das motos usadas no crime, e Daniel Geremias dos Santos, 27, que também atirou no prefeito. Josiane nega que tenha qualquer participação na morte do ex-marido.

Segundo a polícia, as conversas entre Josiane e os dois homens contratados para matar o prefeito começaram há cerca de 20 dias e o crime estaria ligado à separação do casal, que vinha brigando por causa dos valores que ficaram para cada uma das partes durante a partilha de bens.