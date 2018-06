Ex-noiva de Bruno também passa mal e audiência em Contagem é suspensa

SÃO PAULO - A ex-noiva do goleiro Bruno, Fernanda Gomes de Castro, de 33 anos, também passou mal na tarde desta quarta-feira, 13, durante a audiência no Tribunal de Justiça de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas. Ela foi encaminhada ao Hospital Referência Municipal de Contagem.

Mais cedo, o jogador e o primo dele, Sérgio Rosa Sales, também passaram mal e foram levados para o mesmo hospital. Os três são suspeitos de envolvimento no desaparecimento e suposta morte da ex-amante do goleiro, Eliza Samudio.

De acordo com a Secretaria da Defesa Social, os três continuam no hospital sob escolta do Comando de Operações Especiais (COPE) e serão reconduzidos a suas unidades prisionais de origem, assim que receberem alta médica.

Bruno seguirá para a Penitenciária Nelson Hungria, em Nova Contagem, Sérgio para Ceresp São Cristóvão, e Fernanda para o Complexo Penitenciário Feminino Estêvão Pinto, ambos em Belo Horizonte. Até as 18h45, a equipe médica ainda não havia se pronunciado sobre o estado dos suspeitos.

Audiência. Segundo a assessoria do Tribunal de Justiça, depois que os três passaram mal e precisaram se ausentar do fórum, os advogados de defesa pediram a suspensão da audiência, alegando que não seria possível continuar a sessão sem a presença de todos os envolvidos.

Sendo assim, a juíza do Tribunal do Júri de Contagem, Marixa Fabiane Lopes Rodrigues, decidiu retomar na manhã de quinta-feira, 14, o depoimento da caseira do sítio de Bruno. Também será ouvida na quinta a última testemunha arrolada pela acusação e, caso haja tempo, as testemunhas de defesa.