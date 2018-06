Ex-PM acusado de matar ganhador da Mega Sena se entrega O ex-policial militar Anderson Silva de Souza, acusado de ser o autor dos disparos contra Renné Senna, milionário que ganhou R$ 52 milhões na Mega Sena e foi assassinado no início de 2007, se entregou para a polícia nesta sexta-feira, segundo o jornal RJTV, da TV Globo. O ex-policial, era procurado desde quinta-feira, e deveria prestar depoimento na Delegacia de Homicídios, no centro do Rio de Janeiro, acompanhado de um advogado. A polícia procura agora a esposa de Anderson, Janaína da Silva Oliveira, que está desaparecida. Ela também é acusada de participação no crime e, de acordo com os policiais, deve ser presa a qualquer momento. Na quinta-feira, dia 1º, foram presos dois policiais militares que trabalhavam como seguranças de Senna. Também foi apreendida uma motocicleta que pode ter sido usada no crime. Ela é azul escura, enquanto a dos assassinos foi descrita como sendo roxa, cor parecida. A moto, de placa LRD 0690, estava na casa do filho de um dos PMs presos: o sargento Ronaldo Amaral de Oliveira, do 16º batalhão. Na residência, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi encontrada também uma garrucha. Por causa disso, o rapaz, de 25 anos, cujo nome não foi divulgado, também foi preso. O outro PM capturado foi o cabo Marco Antônio Vicente, do 9º batalhão da PM. As prisões foram efetuadas pela Corregedoria da PM. Na terça-feira, a viúva de Senna, Adriana, foi presa e indiciada por envolvimento no assassinato do marido. A prisão temporária, por 30 dias, foi decretada pela juíza Renata Alcântara, da 2ª Vara Criminal de Rio Bonito, com base em escutas telefônicas e quebra do sigilo bancário. A juíza bloqueou contas de Adriana e decretou a prisão de quatro ex-seguranças do casal: um bombeiro, um ex-policial militar e dois PMs da ativa. Cronologia do caso Julho de 2005: René Senna, ex-lavrador e ex-açougueiro de Rio Bonito, ganha sozinho o prêmio de R$ 52 milhões da Mega Sena Janeiro de 2006: René, então com 53 anos, se casa com a cabeleireira Adriana Almeida, de 28 anos Janeiro de 2007: Adriana paga R$ 300 mil por uma cobertura no Arraial do Cabo (RJ). No documento de compra e venda, diz não ser casada nem ter relacionamento estável 4 de janeiro: O casal briga, e Adriana deixa a fazenda de R$ 9 milhões onde morava com o marido 7 de janeiro: René Senna é morto com quatro tiros de pistola à queima-roupa no Bar do Penco 12 de janeiro: Acusada pela única filha de René, Renata, de ser a mandante do crime, Adriana depõe na delegacia de Rio Bonito. A polícia pede quebra do sigilo bancário e telefônico da ex-cabeleireira 27 de janeiro: O motorista de van Robson de Oliveira, de 27 anos, diz em depoimento de seis horas que ele e a viúva se conhecem há três anos, já namoraram, reataram em setembro e passaram o réveillon juntos em Arraial do Cabo 29 de janeiro: Adriana admite que mentiu e pede pra refazer declarações à polícia 30 de janeiro: Adriana é presa sob acusação de envolvimento no crime