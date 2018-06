Ex-PM é transferido para presídio do MS O ex-policial militar Ricardo Cruz Teixeira, o Batman - preso na quarta-feira em Paciência, na zona oeste do Rio, acusado de liderar uma milícia -, foi transferido para o Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande (MS). Levado do prédio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil ao Aeroporto Santos Dumont sob forte aparato de segurança - que incluiu helicópteros -, ele embarcou num avião da Força Aérea Brasileira. No ano passado, Batman fugiu de Bangu 8 pela frente.