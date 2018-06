Ex-policial envolvido no sumiço de Eliza é ouvido em MG

Priscila Trindade, do estadão.com.br

SÃO PAULO - O ex-policial civil Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola, suspeito de envolvimento no sumiço de Eliza Samudio, de 25 anos, ex-amante do goleiro Bruno Fernandes, está sendo ouvido na tarde desta quinta-feira, 15,, na Divisão de Homicídios de Minas Gerais. Ele chegou na delegacia por volta das 15 horas.

Veja também:

Justiça quebra sigilo telefônico de 5 envolvidos no caso Bruno

Justiça de Minas recebe pedido de habeas corpus para Bruno

Polícia encontra sangue em sítio de Bruno

Bola é apontado pelo adolescente de 17 anos, primo de Bruno, como o responsável pela morte da jovem. Ele a teria estrangulado no sítio dele em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, e cortado o corpo dela em pedaços. O corpo de Eliza ainda não foi localizado pela polícia. Bola e Bruno estão no presídio Nelson Hungria, em Contagem.

O menor, primo de Bruno, também presta depoimento desde às 14 horas no Centro de Internação Provisória. Ele já admitiu ter envolvimento no desaparecimento de Eliza, que tentava provar que Bruno é pai de seu filho de quatro meses. Ela sumiu no início de junho.