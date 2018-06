Ex-policial suspeito de matar Eliza depõe em Belo Horizonte

SÃO PAULO - O ex-policial civil Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, suspeito de estrangular a modelo Eliza Samudio até a morte, chegou no início da tarde desta segunda-feira, 12, ao Departamento de Investigações de Belo Horizonte, em Minas Gerais, para prestar depoimento. O advogado Zanone Manoel de Oliveira Junior, que defende o ex-policial, orientou seu cliente a permanecer calado durante depoimento, que ocorria a portas fechadas.

Veja também:

Defesa de Bruno deve entrar com habeas corpus hoje

Goleiro passa mal na cadeia em Minas

Primos de Bruno vão fazer acareação

'Será difícil falar que o pai matou a mãe'

Cronologia do caso

Além de Bola, o delegado pretende ouvir ainda nesta segunda os suspeitos Elenilson Vitor da Silva, Wemerson Marques de Souza e Flávio Caetano de Araujo, que chegaram ao departamento nesta manhã.

Os quatro estão detidos no presídio de segurança máxima Nelson Hungria, em Contagem, desde a semana passada. Eliza, de 25 anos, é ex-amante do goleiro Bruno Fernandes, suspenso do Flamengo, e segue desaparecida desde o início de junho.

Texto atualizado às 16h25.