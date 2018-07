Ex-prefeito de Platina e seus filhos são resgatados de cadeia O ex-prefeito de Platina (SP), Benedito Clauzen, e seus filhos Willian e Adilson foram resgatados ontem à noite da cadeia pública de Maringá, no norte do Paraná, onde cumpriam pena por roubo. Considerado chefe de uma quadrilha especializada em roubo de camionetes e carros importados, o ex-prefeito estava preso havia mais de um ano. Ele também esteve preso em Londrina, por envolvimento em tráfico e refino de cocaína. Segundo o delegado Luiz Carlos Mânica, cinco homens chegaram à delegacia por volta das 23 horas para registrar o roubo de uma motocicleta. Quando o escrivão sentou-se ao computador para iniciar o trabalho, eles retiraram armas e o renderam. Depois de avisar que tinham ido resgatar os três presos, dirigiram-se com o escrivão até as celas, onde renderam o carcereiro. O delegado afirmou que até a tarde de hoje já tinham sido presos três adolescentes em Maringá e mais um homem em Londrina, com envolvimento na fuga. Os adolescentes confessaram que receberiam R$ 3,5 mil para fazer o trabalho. Eles estavam com dois revólveres e uma pistola. As polícias de toda a região foram comunicadas sobre a fuga.