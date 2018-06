Ex-presidente chega em jatinho de Alencar No momento do discurso de Gilberto Carvalho, o ex-presidente Lula já estava em Dacar, mas descansava no hotel. Apontado pela organização do FSM como o maior destaque do evento, Lula chegou em um jatinho emprestado pelo ex-vice-presidente José Alencar, acompanhado do ex-secretário-geral da Presidência Luiz Dulci, num voo a partir de São Paulo, que passou por Recife. Bem-humorado, Lula perguntou a jornalistas brasileiros o resultado do jogo do Corinthians, mas disse que só falará com a imprensa hoje, quando se encontra com o presidente do Senegal.