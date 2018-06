Ex-presidente da Império Serrano é morto a tiros no Rio

O ex-presidente da escola de samba Império Serrano, José Marcos da Silva, conhecido pela comunidade local como "Marquinhos dos Anéis", foi morto a tiros, na noite desta quarta-feira, 23, segundo a TV Globo News. Silva estava em uma barraca próximo à quadra da escola, na esquina da Rua Carvalho de Souza com a Avenida Ministro Edgard Romero, em Madureira, na zona norte da capital fluminense. Segundo a PM, o primeiro mestre-sala da agremiação, Charles Eucy, de 30 anos, também foi atingido. Marquinhos e o mestre-sala estavam reunidos com um grupo de amigos quando foram surpreendidos por dois homens armados em um carro. Os criminosos fizeram vários disparos contra o ex-presidente. Um dos tiros atingiu o mestre-sala, que foi levado para o Hospital Salgado Filho, no Méier. O assassinato ocorreu horas após o anúncio do enredo que a agremiação vai levar para a Marquês de Sapucaí em 2009.