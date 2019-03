Ex-presidente da Vale começa a ser ouvido em CPI sobre tragédia de Brumadinho

A oitiva do ex-presidente da Vale, Fabio Schvartsman, na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura as causas do rompimento de uma barragem da mineradora em Brumadinho (MG) ocorre na manhã desta quinta-feira, 28. A audiência teve início com cerca de 30 minutos de atraso e com a presença de apenas oito senadores.

O depoimento do executivo estava marcado inicialmente para a última quinta-feira, 21. Em recuperação após uma cirurgia de catarata no olho direito, Schvartsman teve de adiar sua participação na audiência.

A convocação de Schvartsman foi a primeira medida adotada pela comissão, durante reunião no dia 13 de março. O requerimento, de autoria dos senadores Otto Alencar (PSD-BA) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP), também determina a convocação do presidente interino da mineradora, Eduardo Bartolomeo, para prestar esclarecimentos. Ainda não há uma data para sua oitiva.

“Encareço a vossa excelência a gentileza de reagendar a citada reunião para data futura, em oportunidade na qual, recuperado, estarei à disposição desta CPI para prestar os devidos esclarecimentos referentes ao tema investigado”, escreveu.

O rompimento da barragem de rejeitos na mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, deixou ao menos 203 mortos. Segundo a Defesa Civil de Minas Gerais, 105 pessoas ainda estão desaparecidas, dois meses após a tragédia. Um total de 395 pessoas foram encontradas com vida na região após a tragédia.