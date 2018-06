Ex-presidentes, Itamar e Sarney trocam farpas

Para Itamar, Sarney não poderia ter permitido a votação simbólica do regime de urgência do projeto. "Não o fiz (exigir votação normal) porque ninguém protestou a respeito. Peço desculpas a Vossa Excelência", retrucou Sarney. Itamar replicou: "Há 16 anos havia muito mais respeito da maioria para com a minoria". Depois Itamar provocou Jucá, lembrando que João Figueiredo disse que daria um tiro na cabeça se ganhasse salário mínimo. O líder lembrou o reajuste irrisório dado por Itamar na Presidência.