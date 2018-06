Ex-presidiário se mata após manter três reféns O ex-presidiário Antonio Gomes Francisco, de 40 anos, que mantinha a ex-mulher, de 20 anos, e a ex-cunhada reféns dentro de casa em Serra (ES), desde as 14 horas de anteontem se matou na manhã de ontem após 17 horas de seqüestro. Ele invadiu a casa, onde estavam a ex-mulher, o filho, de 3 meses, e a a ex-cunhada, por volta das 14 horas de anteontem. Segundo a polícia, ele estava inconformado com a separação do casal. O bebê já havia sido liberado.